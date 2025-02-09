Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Şubat 2025 22:55
12 Yıllık Zorunlu Eğitimin Tartışılması Gerekliliği
Bilginin bu kadar kolay ulaşabilirliği olan günümüz dünyasında öğrencilere 12 yıl boyunca sürekli bilgi yüklemeye çalışmayı eğitim camiası tartışmalıdır. Bu sistemde malesef geneli prens ve prenses olan öğrencilerin duygusuz ve niteliksiz yetişme tehlikesi var. Bence, 12 yıllık zorunlu eğitim hem devlete yük olabiliyor hem de öğretmenler de emek kaybına yol açabiliyor. Özellikle de bazı okullarda disiplin sorunu oluşturabiliyor. Bu durum okuyabilecek kapasitesi olan öğrenciye de sorun oluşturuyor. Zorunlu eğitimin şartları gözden geçirilmeli; ilkokul ve ortaokulllarda görgü, ahlak, spor, sanat, sosyal yaşam eğitimleri arttırılmalıdır. Öğrenciler yetenek ve kapasitelerine bağlı olarak ortaokul sonrası meslek yaşamlarına da hazırlanabilmeliler...

majesteleri7
Daire Başkanı
09 Şubat 2025 23:14

Tutturmuşsunuz bi bilgiye kolay ulaşılıyo lafı.kolay ulaşılıyo da bu öğrenciler sınavlarda niye tel tel dökülüyolar.kaç öğrenci elinde telefon bilgisayarla bilgi peşinde yarısı tiktok batağında yarısı pubg batağında.okul kitap olmasa yüzünü açmazlar.meslek kazandırma meslek sahibi yapma diyonuz maşallah herkes çocuğunu dersaneye özel derse kursa yazdırıyo.kimse çocuğumu fayans ustası yapacağım,boya ustası olacak,kaportacı olacak demiyo.herkes başkasının çocuğuna velisine akıl satıyo.yokluk görmezse bi insan okumaz.atalarımız be güzel demiş Çok söyleme arsız olur, az verme hırsız olur,çok sevme mutsuz olur.biz her şeyin ayarını kaçırdığımız için bi nane çıkmıyo sonra elinde,evinde koca koca çocuklarla bi ömür oturuyoz


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
09 Şubat 2025 23:19

olması gereken hakkında herkesin bi fikri vardır. neden olmuyoru sorguladığımızda ise kavga çıkıyor.

eğitimin kötü olduğunda hemfikiriz ama nasıl olması ve suçlu konusunda anlaşamıyoruz.

bizim tartışmamız da zaten hiç bir şeyi değiştirmeyecek. kahvehanede akşama kadar siyaset konuşanlara döneriz. evet sistem bozuk, suçlu şu bu farketmez.

önemli olan mevcut sistemde öğrenciye nasıl fayda sağlayabiliriz. konuşmamız gereken bu.


ahmetbulut47
Genel Müdür
09 Şubat 2025 23:41
lise zorunlu olmamalı çocukları zorla okulda turmak başka ciddi sorunlara yol açıyor açık lisenin önü açılmalı artık bu yanlıştan vaz geçilmeli

ingilizceci78
Aday Memur
09 Şubat 2025 23:50

Allah tan korkmayan mühendisi doktoru ne yapayım. Helalı haramı bilen bir ahlaklı çöpçü çıkarsın şu eğitim sistemi yeter.


berkaydal
Şef
10 Şubat 2025 02:54

Kitabın ortasından konuştunuz. Kitabın adı Kitabu'l cühel.

ingilizceci78, 3 saat önce

Allah tan korkmayan mühendisi doktoru ne yapayım. Helalı haramı bilen bir ahlaklı çöpçü çıkarsın şu eğitim sistemi yeter.

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