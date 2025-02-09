12 Yıllık Zorunlu Eğitimin Tartışılması Gerekliliği

Bilginin bu kadar kolay ulaşabilirliği olan günümüz dünyasında öğrencilere 12 yıl boyunca sürekli bilgi yüklemeye çalışmayı eğitim camiası tartışmalıdır. Bu sistemde malesef geneli prens ve prenses olan öğrencilerin duygusuz ve niteliksiz yetişme tehlikesi var. Bence, 12 yıllık zorunlu eğitim hem devlete yük olabiliyor hem de öğretmenler de emek kaybına yol açabiliyor. Özellikle de bazı okullarda disiplin sorunu oluşturabiliyor. Bu durum okuyabilecek kapasitesi olan öğrenciye de sorun oluşturuyor. Zorunlu eğitimin şartları gözden geçirilmeli; ilkokul ve ortaokulllarda görgü, ahlak, spor, sanat, sosyal yaşam eğitimleri arttırılmalıdır. Öğrenciler yetenek ve kapasitelerine bağlı olarak ortaokul sonrası meslek yaşamlarına da hazırlanabilmeliler...

Bilginin bu kadar kolay ulaşabilirliği olan günümüz dünyasında öğrencilere 12 yıl boyunca sürekli bilgi yüklemeye çalışmayı eğitim camiası tartışmalıdır. Bu sistemde malesef geneli prens ve prenses olan öğrencilerin duygusuz ve niteliksiz yetişme tehlikesi var. Bence, 12 yıllık zorunlu eğitim hem devlete yük olabiliyor hem de öğretmenler de emek kaybına yol açabiliyor. Özellikle de bazı okullarda disiplin sorunu oluşturabiliyor. Bu durum okuyabilecek kapasitesi olan öğrenciye de sorun oluşturuyor. Zorunlu eğitimin şartları gözden geçirilmeli; ilkokul ve ortaokulllarda görgü, ahlak, spor, sanat, sosyal yaşam eğitimleri arttırılmalıdır. Öğrenciler yetenek ve kapasitelerine bağlı olarak ortaokul sonrası meslek yaşamlarına da hazırlanabilmeliler...