KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


09 Şubat 2025 23:32
Pomem ceza yedim

Merhaba ben pomem spor mülakatına girdim aksilikle 46sn yaptım sonrasında hoca bana +2sn ceza ekledi ben o an nabzım fazla attığından soramadım ve itiraz edemedim benim bu cezayı tekrar inceletmem için ne yapmam lazım dilekçe yazsam incelerler mi?


sade-müh71
Aday Memur
10 Şubat 2025 02:02

Cimerden yaz, ilgili kısıma gider, cevap sana sistemden gelir. En temizi ve resmi olanı öyle olur.

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