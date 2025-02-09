KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


09 Şubat 2025 23:32
Pomem spor parkuru +2 saniye ceza aldım

Merhaba ben pomem spor mülakatına girdim aksilikle 46sn yaptım sonrasında hoca bana +2sn ceza ekledi ben o an nabzım fazla attığından soramadım ve itiraz edemedim benim bu cezayı tekrar inceletmem için ne yapmam lazım dilekçe yazsam incelerler mi?


sade-müh71
Aday Memur
10 Şubat 2025 02:02

Cimerden yaz, ilgili kısıma gider, cevap sana sistemden gelir. En temizi ve resmi olanı öyle olur.


zaMqi
Memur
10 Şubat 2025 11:47

Benim bilgim şu şekilde. İtirazı mahkeme yoluyla dava açarak edeceksin. Gerek görülürse incelenecek eğer bir hata varsa düzeltilecek ancak onun dışında dilekçe veya cimer üzerinden yapacağın itirazı kale alacaklarını sanmıyorum. Dava yoluylada beklerken kim bilir kaç dönem gelip geçecek. Ayrıca durduk yere +2 puan ekleyeceğini sanmıyorum bir hatan olmuştur herhalde


Baypar
Daire Başkanı
10 Şubat 2025 12:28

46+ 2 48 saniye ile parkuru geçmiş oluyorsun. Cezayı nereden aldığını bilmiyorsan. Dava açman gerekiyor ama bu uzun iş. Parkuru geçtiysen böyle şeylerle uğraşmanı tavsiye etmem.

+2 cezayı en çok twist etabına girerken ilk atlamayı tek ayakla düştüğünde alıyorlar. Adaylar farkında olmadan ilk atlamada çift ayak yerine tek ayak düşüyorlar. Buda +2 ceza anlamına gelir.

Birde sağlık topu ile takla arasındaki dubanın etrafından dönmeden giren adaylarda oluyor. Dubanın etrafından dönenmenin cezası +1 saniyedir.

Slalom etabından çubuklarıda elinle tutmuş olabilirsin. Slalom çubuklarını tutmakta +2 cezadır.


SwitzzZ
Aday Memur
10 Şubat 2025 18:20

Şu parkurda 46 saniye yapıyorsun hiçbir şeye itiraz etme.

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