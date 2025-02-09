Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


09 Şubat 2025 23:44
Sağlık raporu

SINIFININ KITA KOMUTANLIĞI OLMAYAN UYGUN KADRO GÖREV YERLERİNDE GÖREV YAPAR KARARI NE ANLAMA GELİYOR DENİZ ASBYIYIM YARDIMCI SINIF OLARAK GÖREV YAPMAKTAYIM SONUCU NE OLUR

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