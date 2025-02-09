KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


09 Şubat 2025 23:44
ÇSB ne zaman tebligat gelir

evet arkadaşlar 31 Ocak da evrak teslim son günüydü tahminen ne zaman çağırırlar


karsserdo
Aday Memur
10 Şubat 2025 00:05

2 hafta arşiv araştırması için yazışmalar yapılsa, 1 hafta tebilgatın gelmesi sürse diye düşünürsek 20 Şubat gibi gelmeye başlar. Zaten ÇSB alım duyurusu yaptıgı zaman Ocakta alıma cıkıp şubat sonuna kadar iş başı yapacagız demişti.


Mithrandir01
Aday Memur
10 Şubat 2025 01:05

10 şubat oldu hala ses yok. Eski konulara bakınca en az 2 ay sürer gibi geliyor ...


suigeneris0007
Aday Memur
10 Şubat 2025 02:35
valla hocam işten yeni ayrildim biraz şöyle bi 15-20 gün sürsün de biraz kafa dinliyim :D
Mithrandir01, Dün

10 şubat oldu hala ses yok. Eski konulara bakınca en az 2 ay sürer gibi geliyor ...

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