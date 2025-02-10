Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Şubat 2025 00:17
İdari mahkeme /danıştay bilgilendirme

S. Aleyküm arkadaşlar, diğer sayfa kapandı, yeni açılan başka sayfa yok galiba,

İdari nahkeme/ danıştay süreciyle alakalı bilgi paylaşım için acılmiştir,

Hepimiz bi şekilde mağduriyet yaşıyorız bir birimize yardımcı olmaktan başka çaremiz yok.

Herkesin Allh gönlüne göre versin


Adalet arayışı 2022
Şef
10 Şubat 2025 00:46

Sayfamız Bayadır açık siz egm sayfasından aradığınız için bulumamişsınızdır

Buyurun sayfa burası

https://forum.memurlar.net/konu/2577674/son.sayfa


Adalet arayışı 2022
Şef
10 Şubat 2025 00:47

Pardon bu kapanan sayfanındı

Yeni sayfamız egm sayfasından deyil kamu sayfasında


Neco1616
Aday Memur
10 Şubat 2025 00:50

O zaman bilgi kirliliği olmasın, sayfayı kapatayım, teşekkürler


Adalet arayışı 2022
Şef
10 Şubat 2025 00:50

https://forum.memurlar.net/konu/2577638/danistay-idari-mahkemeler-beraat-ve-takipsizlik-alanlar.html

Sayfamız bu

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