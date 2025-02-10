Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Şubat 2025 09:29
2025 temmuz ayı enflasyon tahmini
2025 temmuz ayında verilecek %6 fark idi Ocak ayında %5 olan enflasyon ile temmuz ayında verilecek zam %15 i bulur mu veyahut onguru nasıl oluşmalı

Memur bayan
Aday Memur
10 Şubat 2025 09:31

17


potansiyel22
10 Şubat 2025 09:32
merkez Bankası 2025 yıl sonu tahmini güncellenmiş hali %24
Toplam 2 mesaj

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