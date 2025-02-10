Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : Radore


10 Şubat 2025 10:12
Akil sagliginizi nasil koruyorsunuz nasil umidinizi koruyorsunuz ben yapamiyorum

merhaba. hayat şartları benim için çok daha zor. yalnız yaşamak zorundayım ve psikiyatrik rahatsızlıklarım çok sık tekrarlıyor. her gün birinin ötekileştirildiği bir toplumda yaşamak borçlar harçlar intihar planı yaptırdı bana. artık nefes almamı bile engelliyor olaylar. uyandığımda doğan günün Allah belasını versin diyorum özellikle kışın ve siz akıl sağlığınızı nasıl koruyorsunuz; nasıl ümidinizi koruyorsunuz soruyorum size! ben yapamıyorum.


gokhankakiz
Daire Başkanı
10 Şubat 2025 14:54
..

gokhankakiz
Daire Başkanı
10 Şubat 2025 16:30
lütfen cevap verin.

emrahüzülmez
Memur
10 Şubat 2025 16:38

Her ne kadar olumsuz durumlar çok olsa da içinden bugünlerde gelip geçecek de. Hatta yalnızken sesli olarak söyle. Olumlu şeyler düşün pozitif ol. Derdi veren Allah dermanını da verir. Namaz kıl. Kendini mutlu edecek aktiviteler bul ve yap. Canın ne isterse onu yap. Keyfinin kahyası ol. Kimse nelerle savaştığını bilemez ama içindeki en ufak umut kırıntısını yok etme. Emin ol günün birinde sıkıntıların son bulduğunda kendine bu kadar neden sıkmışım üzülmüşüm intiharı düşünmüşüm diye sitem edeceksin. Hareketli şarkılar dinle. Yeri geldiğinde ilahi kuran dinle. Namaz en önemli şey. Bende senin gibi intiharı düşünürdüm ama vazgeçtim. Nasıl mı namaza başlayarak ve içimden bugünler geçecek her şey düzelecek iyi olacak diye söyledim. Allaha şükür evlendim tatlı bir eşim var. Maddi borcum olsa da bir kaç aya bitecek. Eşimle daha pozitif bir hayat oldu. Allaha ne kadar şükür etsem azdır. Allaha sonsuz şükürler olsun hamd olsun. Rabbim sana da kolaylıklar ihsan etsin. En kısa şifa bulursun inşaAllah. Amin.


gokhankakiz
Daire Başkanı
11 Şubat 2025 01:03
güncel

mizgine
Aday Memur
11 Şubat 2025 02:54

Hepimizin sıkıntıları, dertleri var. Bu çağda hele dertsiz kimse yok. İntihar bir çözüm veya kurtuluş yolu değil. Yukarda arkadaşın söylediği gibi inançlı biriyseniz inancınıza sarılın, dua edin.. gerekirse destek almaktan da çekinmeyin ve her uyandığınız yeni gün için şükredin bence, olumlamalar yapın. Merak etmeyin psikolojisi sağlam kalan çok az insan var ayrıca psikolojiniz bence gayet iyi çünkü psikolojisi bozuk olanlar asla bunu kabul etmezler, dile getirmezler :) Bi de intihar kötü bir şey onu da aklınızdan çıkarın zaten öleceğiz bir gün bari Allah?ın emriyle ölelim değil mi.. selametle &#128591;

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Akil sagliginizi nasil koruyorsunuz nasil umidinizi koruyorsunuz ben yapamiyorum

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