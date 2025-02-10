Akil sagliginizi nasil koruyorsunuz nasil umidinizi koruyorsunuz ben yapamiyorum

Her ne kadar olumsuz durumlar çok olsa da içinden bugünlerde gelip geçecek de. Hatta yalnızken sesli olarak söyle. Olumlu şeyler düşün pozitif ol. Derdi veren Allah dermanını da verir. Namaz kıl. Kendini mutlu edecek aktiviteler bul ve yap. Canın ne isterse onu yap. Keyfinin kahyası ol. Kimse nelerle savaştığını bilemez ama içindeki en ufak umut kırıntısını yok etme. Emin ol günün birinde sıkıntıların son bulduğunda kendine bu kadar neden sıkmışım üzülmüşüm intiharı düşünmüşüm diye sitem edeceksin. Hareketli şarkılar dinle. Yeri geldiğinde ilahi kuran dinle. Namaz en önemli şey. Bende senin gibi intiharı düşünürdüm ama vazgeçtim. Nasıl mı namaza başlayarak ve içimden bugünler geçecek her şey düzelecek iyi olacak diye söyledim. Allaha şükür evlendim tatlı bir eşim var. Maddi borcum olsa da bir kaç aya bitecek. Eşimle daha pozitif bir hayat oldu. Allaha ne kadar şükür etsem azdır. Allaha sonsuz şükürler olsun hamd olsun. Rabbim sana da kolaylıklar ihsan etsin. En kısa şifa bulursun inşaAllah. Amin.