Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Şubat 2025 10:34
Proje okulundan ayrılmak istiyorum

Başka bir ilçeye zorunlu olarak taşındık ve artık bu okulda kalmak istemiyorum. Yönetmelikte il emrine alınacağım yazıyor. Fakat il milli eğitim proje okulundaki ilçeye ilçe emri olarak atarız diyor? biri bu durumu açıklayabilir mi? mahkemeye gideyim mi? teşekkürler


geceyolcusu2002
Memur
10 Şubat 2025 13:22

İdareci misiniz


tukiu
Memur
10 Şubat 2025 13:48

yok öğretmenim değilim

geceyolcusu2002, Dün

İdareci misiniz


mazıke
Şef
10 Şubat 2025 14:04
il emrindeki her kimseyi istediği ilçe emrine verir
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