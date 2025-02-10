4B personel eğitim durumundan il içinde aynı kurumda yer değiştirebilir mi? ilçeden merkeze geçme"

4B olarak atandım bulunduğum ilçede üniversite yok merkezde var bu durumda nasıl bir yol izlemem gerekiyor çözümü var mıdır?

4B olarak atandım bulunduğum ilçede üniversite yok merkezde var bu durumda nasıl bir yol izlemem gerekiyor çözümü var mıdır?