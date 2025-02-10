Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Şubat 2025 11:05
Teşekkür belgesi

Cezaevinde yapılan tiyatro gösterisine katılım sebebiyle verilen teşekkür belgesi, moral ve motivasyon amaçlı mı olur yoksa uyapa işlenmesi gerekir mi?


E.Kayı Han
Editor
10 Şubat 2025 11:10

Gösterinin sonunda bir şeyler yapmamız lazım ne yapalım teşekkür belgesi verelim demişlerdir. Uyaplık bir durum yok.


karrppeenn
Aday Memur
10 Şubat 2025 11:39

o zaman bu durum mavi boncuk dağıtmaktan farksız

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