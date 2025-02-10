Eş Durumu Sağlıkçı-Öğretmen

Arkadaşlar ben Laborantım. eşimle aynı ilde görev yapıyoruz. temmuzda illerarası yapacağım. eşim öğretmen, eş durumu yaptığında yanıma gelmesinde bir sorun olur mu yeni yönetmeliğe göre? beni eski görev yerime gönderirler mi?

Arkadaşlar ben Laborantım. eşimle aynı ilde görev yapıyoruz. temmuzda illerarası yapacağım. eşim öğretmen, eş durumu yaptığında yanıma gelmesinde bir sorun olur mu yeni yönetmeliğe göre? beni eski görev yerime gönderirler mi?