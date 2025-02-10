Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Şubat 2025 11:48
Görevlendirme

Marmara Cezaevinde çalışan bir personel, dış hastane tabiri ile Silivriye uzak olan Başakşehir Çam ve Sakura gibi hastanelere sehven gönderilebilir mi yoksa görevlendirme belgesi olmak zorunda mı?


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
10 Şubat 2025 13:53

Cezaevleri Adalet Bakanlığına bağlı. Hastanede görevlendirilemez. Bakanlık bile farklı.


karrppeenn
Aday Memur
10 Şubat 2025 14:00

Konuyu anlamamışsın. konu mahkum sevki.

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