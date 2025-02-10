Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Şubat 2025 12:22
Göreve iade sonrası alınan sağlık kurul raporu

Herkese selamlar mahkeme kararı ile dönüş yaptığımız zaman tekrardan sağlık raporu alınıyor bu alınan sağlık raporunda olumsuz bir durum çıkması halinde nasıl bir yol izleniyor


055qavakli
Aday Memur
10 Şubat 2025 14:57
ciddi bir problemin yoksa olumsuz olma durumun olmaz. ama oldu diyelim raporları Ankaradayım gönderiyorlar.olumsuz olması durumunda memur olmana engel teşkil eder
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkında2025 Şubat mazeret ataması İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİdari soruşturmaKomiserin devletin aracı ile her gün 50 km mesafedeki evine bırakılmasıYeni atama yönetmeliğinde eş durumundan Gih'e geçişKomiserlik sınavı ve malum konudan soruşturma2025 banka promosyonu10 taltif

Sözlük

sabah sabah 1 uzay 2 reytingi yüksek yazar 2 Sevmek 1 kamyon arkası yazıları 1 İletilerdeki sorular 1 Sevgilisizler günü 3 kalbin teklemesi 1 ege denizindeki deprem fırtınası 2 14 şubat 10

Son Haberler

Tercih kılavuzu ile bilgisayar işletmenine YDS şartı getirilmesi hukuka aykırı bulundu11 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıBankadan Faizsiz 55.000 TL, Kaçırmayın!İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olduEge Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde yeni deprem

Editörün Seçimi

Kamu İşçilerinden Toplu Sözleşmede %95 Zam Talebi (En Düşük İşçi Maaşı: 72.000 TL Olsun)Merkez bankası 2025 enflasyon beklentisi2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?