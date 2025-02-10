Göreve iade sonrası alınan sağlık kurul raporu

ciddi bir problemin yoksa olumsuz olma durumun olmaz. ama oldu diyelim raporları Ankaradayım gönderiyorlar.olumsuz olması durumunda memur olmana engel teşkil eder

ciddi bir problemin yoksa olumsuz olma durumun olmaz. ama oldu diyelim raporları Ankaradayım gönderiyorlar.olumsuz olması durumunda memur olmana engel teşkil eder