Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Şubat 2025 12:41
GYS Sınavı

Herkese kolay gelsin arkadaşlar GYS (Yazı işleri Müdürlüğü) sınavı ne zaman açıklanır. Nisan ayında 10 yılını dolduranlar girmeye hak kazanır mı ? Ve çalışmak istersek önereceğiniz Yayın var mı ? Soru Bankası olarak

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