Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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10 Şubat 2025 13:04
İdari soruşturma

Korumada nöbetteyken silahın boş olduğunu düşünerekten tetiğe bastım patladı. Muhtemelen devraldıgım nöbetçi içinde unuttu.Şarjörü çıkartıp sürgüyü çekip bıraktım fişek düşmedi tekrar tetige bastım yine patladı Bizde sıkıntı yok. Kayar kapının camı delindi.Soruşturma geçireceğim ne gibi ceza alabilirim.bilgisi olan yardımcı olabilir mi


QURESMAM
Aday Memur
10 Şubat 2025 14:23
zararı karşiliycam de . en fazla uyarma alırsın

Kadersiz34
Aday Memur
10 Şubat 2025 14:31

Farklı bir ceza cıkmaz değil mi.Durdurma falan


QURESMAM
Aday Memur
10 Şubat 2025 15:05
sanmam verceklerini

yaman32
Memur
10 Şubat 2025 15:58

nöbet alanınızda doldur boşalt istasyonu varmı? eğer yok ise nöbeti devir aldığımda doldur boşalt yapma ihtiyacı hasıl oldu, ancak doldur boşalt istasyonu olmadığından namluyu ölü bir bölgeye çevirdim ve doldur boşalt yaptım, bu esnada silah patladı dersin. Ölü nokta ile kayar cam ne alaka derlerse de mermi sekmiş olabilir gibilerinden kıvırabilirsin. Yani olay yerinin fiziki durumunu bilmiyorum, ona göre kendin ekleme çıkarma yaparsın


Kadersiz34
Aday Memur
10 Şubat 2025 16:27

doldur bosalt yapılacak yer yok.bir de mebzu gece oldu dışarı cıkarken yanıma alim dedim.O esnada bastım patladı.icinde varmis.Sonra sarjörü cıkarıp bir kac kere doldur boşalt yaptım fisek düsmeyince dedim acaba yokmu deyip yine bastım yine patladı.Kayar kapının camına geldi cam delindi

yaman32, 11 saat önce

nöbet alanınızda doldur boşalt istasyonu varmı? eğer yok ise nöbeti devir aldığımda doldur boşalt yapma ihtiyacı hasıl oldu, ancak doldur boşalt istasyonu olmadığından namluyu ölü bir bölgeye çevirdim ve doldur boşalt yaptım, bu esnada silah patladı dersin. Ölü nokta ile kayar cam ne alaka derlerse de mermi sekmiş olabilir gibilerinden kıvırabilirsin. Yani olay yerinin fiziki durumunu bilmiyorum, ona göre kendin ekleme çıkarma yaparsın


memuraday-y
Şube Müdürü
10 Şubat 2025 16:33

Kardeşim silahın içinde mermi olup olmadığını kontrol etmeden, bundan emin olmadan o tetiğe basmaman lazım hele ki durduk yere ilk sefer o tetiğe niye bastın ben burdan anlamadım yani ?

Kadersiz34, 11 saat önce

doldur bosalt yapılacak yer yok.bir de mebzu gece oldu dışarı cıkarken yanıma alim dedim.O esnada bastım patladı.icinde varmis.Sonra sarjörü cıkarıp bir kac kere doldur boşalt yaptım fisek düsmeyince dedim acaba yokmu deyip yine bastım yine patladı.Kayar kapının camına geldi cam delindi


Kadersiz34
Aday Memur
10 Şubat 2025 16:54

Devraldığım memurun silahı yanlışlıkla dolu bırakacağını düşünemedim.Boş olduğunu düşünerekten öylesine bastım.

memuraday-y, 10 saat önce

Kardeşim silahın içinde mermi olup olmadığını kontrol etmeden, bundan emin olmadan o tetiğe basmaman lazım hele ki durduk yere ilk sefer o tetiğe niye bastın ben burdan anlamadım yani ?


Kadersiz34
Aday Memur
10 Şubat 2025 16:56

dışarı çıkarken


diyorumki06
Şube Müdürü
10 Şubat 2025 17:07
5-6 doldur boşalt yapmışsın. yine de namluda mermi kalmış. bu silahla böyle olaylar yaşamak çok normal.

gulyabani.10
Aday Memur
10 Şubat 2025 17:55
öylesine tetiğe mi basılır bunu sakın ifadende falan söyleme.. geçmiş olsun daha kötü sonuçlar da olabilirdi soruşturma işin en basit kısmı..
Kadersiz34, 10 saat önce

Devraldığım memurun silahı yanlışlıkla dolu bırakacağını düşünemedim.Boş olduğunu düşünerekten öylesine bastım.


Quake38
Aday Memur
10 Şubat 2025 19:21

Kesinlikle katılıyorum dua et ki ölüm ve yaralanma olmamış çok şükür. Kulağına küpe olsun silahta şarjör olmasa dahi yüzde yüz boş olduğunu düşünsen dahi tetiğe BASMA

gulyabani.10, 9 saat önce
öylesine tetiğe mi basılır bunu sakın ifadende falan söyleme.. geçmiş olsun daha kötü sonuçlar da olabilirdi soruşturma işin en basit kısmı..

diyorumki06
Şube Müdürü
10 Şubat 2025 19:24
bunu söyleyen 100. kisisindir adama duymadigi bir şey soyleyin
Quake38, 8 saat önce

Kesinlikle katılıyorum dua et ki ölüm ve yaralanma olmamış çok şükür. Kulağına küpe olsun silahta şarjör olmasa dahi yüzde yüz boş olduğunu düşünsen dahi tetiğe BASMA


Quake38
Aday Memur
10 Şubat 2025 19:34

Seni neden ilgilendiriyor seninle ilgili birşey söylemedim?

diyorumki06, 8 saat önce
bunu söyleyen 100. kisisindir adama duymadigi bir şey soyleyin

siyahbeyaz88
Genel Müdür
10 Şubat 2025 19:56
devraldığın memur mu doldurmuş bence yıllar önce biri doldurmuştur yıllardır bugüne gelmiş kimse namluda mermi olduğunu bilmiyordur senin aklın esmiş bir bakayım demişsin sende patlamış:)
Kadersiz34, 10 saat önce

Devraldığım memurun silahı yanlışlıkla dolu bırakacağını düşünemedim.Boş olduğunu düşünerekten öylesine bastım.


asikral1
Şef
10 Şubat 2025 21:52
Doldur boşalt yaptın çıkmadı bastın patladı olabilir camı değiş fatura kestir öde ibraz et bu kadar ceza tayini için de yer yok ki mermi şişmiş ne bileceksin

azmah
Genel Müdür
10 Şubat 2025 22:29

İşin garip kısmı herkes muhakkiklerin sanırım gerizekalı falan olduğunu düşünüyor şunu söyle bunu söyle diye akıl verenler.


saulgoodmannn
Aday Memur
10 Şubat 2025 22:44

Aksini iddia eden ispatla mükelleftir :)

azmah, 5 saat önce

İşin garip kısmı herkes muhakkiklerin sanırım gerizekalı falan olduğunu düşünüyor şunu söyle bunu söyle diye akıl verenler.


memuraday-y
Şube Müdürü
10 Şubat 2025 23:01

Çok şükür ki birisine isabet etmemiş, Allah korusun.

Kadersiz34, 10 saat önce

Devraldığım memurun silahı yanlışlıkla dolu bırakacağını düşünemedim.Boş olduğunu düşünerekten öylesine bastım.


Patron El Patrona
Memur
10 Şubat 2025 23:53

Aynen dayı çok zeki muhakkikler. Her gün faili meçhul cinayetleri aydınlatıyorlar. Senin zekan ancak meslektaşının mesleğiyle oynamaya yeter. Diyelim ki bilerek sıktı, ne yapacaksın, bilerek sıktı atın bunu meslekten mi diyeceksin? Sen zekânı böyle mi ispat ediyorsun.

azmah, 5 saat önce

İşin garip kısmı herkes muhakkiklerin sanırım gerizekalı falan olduğunu düşünüyor şunu söyle bunu söyle diye akıl verenler.


Kadersiz34
Aday Memur
11 Şubat 2025 00:27

Yalnız ilkinde bakmadan bastım patladı ikincisinde sarjörü cıkarıp doldur boşalt yapıp kontrol ettim patladı yani iki kere patladı.Ne diyebilirim ifademde

asikral1, 5 saat önce
Doldur boşalt yaptın çıkmadı bastın patladı olabilir camı değiş fatura kestir öde ibraz et bu kadar ceza tayini için de yer yok ki mermi şişmiş ne bileceksin
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