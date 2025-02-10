İdari soruşturma

devraldığın memur mu doldurmuş bence yıllar önce biri doldurmuştur yıllardır bugüne gelmiş kimse namluda mermi olduğunu bilmiyordur senin aklın esmiş bir bakayım demişsin sende patlamış:)

devraldığın memur mu doldurmuş bence yıllar önce biri doldurmuştur yıllardır bugüne gelmiş kimse namluda mermi olduğunu bilmiyordur senin aklın esmiş bir bakayım demişsin sende patlamış:)