Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Şubat 2025 14:17
Devlet Bursluluk Sınavı!
Hocalarım çocuğun bursluluk sınavı başvurusu için geçen yıla ait her ayın bordrosunu ayrı ayrı çıkarmamız mı gerekiyor? Yoksa tüm yılı gösteren bir evrak var mı?

madur352
Şef
10 Şubat 2025 14:40

BAŞVURU ŞARTLARI

1.Madde

d.bendi

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde

bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu?nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı

okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun

bulunmak. Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025

Mali Yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüzdoksanbeşbin) TL?yi geçmemesi gerekir. Aile

gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır


Braweheart01
Genel Müdür
10 Şubat 2025 14:42

karı koca öğretmen olanların çocukları her zamanki gibi kabul edilmiyor


bahçesaray
Memur
10 Şubat 2025 14:43

yok


excellent19
Şube Müdürü
10 Şubat 2025 14:44
Bunları okudum hocam sorun yok. Geçen yıla ait her ayın bordrosunu tek tek çıkarmam mı gerekiyor? Yoksa toplamı gösteren tek bir belge var mı?
madur352, Dün

BAŞVURU ŞARTLARI

1.Madde

d.bendi

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde

bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu?nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı

okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun

bulunmak. Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025

Mali Yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüzdoksanbeşbin) TL?yi geçmemesi gerekir. Aile

gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır


madur352
Şef
10 Şubat 2025 16:18

İmam Hatip Ortaokulundaki Müdür yardımcısı arkadaa sordum ikisi de olur dedi.


bahçesaray
Memur
10 Şubat 2025 16:43

toplu maaş+ ekders bordrosunu nerden alaçaklarmış ?


excellent19
Şube Müdürü
10 Şubat 2025 16:43
Teşekkür ederim hocam
madur352, 11 saat önce

İmam Hatip Ortaokulundaki Müdür yardımcısı arkadaa sordum ikisi de olur dedi.

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