Devlet Bursluluk Sınavı!

Hocalarım çocuğun bursluluk sınavı başvurusu için geçen yıla ait her ayın bordrosunu ayrı ayrı çıkarmamız mı gerekiyor? Yoksa tüm yılı gösteren bir evrak var mı?

Hocalarım çocuğun bursluluk sınavı başvurusu için geçen yıla ait her ayın bordrosunu ayrı ayrı çıkarmamız mı gerekiyor? Yoksa tüm yılı gösteren bir evrak var mı?