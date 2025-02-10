Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Şubat 2025 14:25
Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.

Merhaba arkadaşlar, yeni üye oldum. Çok muzdarip olduğum bir konu var. Bildiklerinizi paylaşırsanız sevinirim. Ben ilçe adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapıyorum. Malum ilçe olunca herkes her işi yapıyor, belirsizlik hakim. Katipler arasında iş bölümü yaptılar. Yapılan iş bölümü kapsamında emanet memurluğuna da benim bakacağımı söylediler. Ben de yönetmelikten bihaber olduğum için iş bölümünün altına imza attım. İş bölümünden sonra hem zabıt katipliği kapsamındaki işleri yürüttüm hem de emanet memurunun yapacağı işleri yaptım. Emanet memuru ve zabıt katibi bambaşka unvanlarmış sonradan öğrendim. Suç eşyası yönetmeliği diye bir yönetmelik varmış onu inceledim ve o yönetmeliğin 4. maddesinin 2. fıkrasında "Emanet bürosunda emanet memuru görev yapar. Emanet memurunun atanmasına lüzum görülmeyen hâllerde bu görev, ilgili yer Cumhuriyet başsavcısının teklifi üzerine adalet komisyonunca, adalet komisyonu bulunmayan yerlerde bu yer Cumhuriyet başsavcısınca belirlenecek yazı işleri müdürü veya zabıt kâtiplerinden birine geçici olarak verilir." hükmünün yazdığını farkettim. Yapılan iş bölümü sadece bir iş bölümüydü, suç eşyası yönetmeliğinin yukarıda belirttiğim maddesi gereği yapılmış bir görevlendirme değildi. Bana bir süre de vermediler. Kaç kez dilekçe yazdım, suç eşyası yönetmeliği gereği görevlendirme yapın dedim işleme almadılar. İş bölümü aynı işi yapanlar arasındaki paylaşım değilmidir. Bambaşka bir büro olan emanet memurluğunu da hiç bir geçici süre belirtmeden, yönetmelik gereği görevlendirme yapmadan zabıt katibine ek olarak vermek, tek kişiye hem zabıt katipliği hem de emanet memurluğu yaptırmak ne kadar doğrudur. Bu hususta idare mahkemesine dava açsam haklı çıkar mıyım? Bu durumu yaşayan bilen varsa bilgi verebilir mi?


turcinsaniant
Aday Memur
10 Şubat 2025 14:46

ben yıllarda o şekilde çalıştım. bende senin gibi ben yapmak istemiyorum dedim çat bi görevlendirme kararı yazdırdılar iş hepten bana kaldı daha çok ağırıma gitti


S E N T İ N E L
10 Şubat 2025 15:21

Peki resmi olarak usulüne uygun görevlendirme yapıldığı zaman sadece emanet memuru işi mi yaptınız? Yoksa hem emanet memurluğu hem de zabıt katibinin işinin aynı anda yapmaya devam mı ettiniz? Zabıt katibi ve emanet memuru bambaşka unvanlar sonuçta. yönetmelikte bile emanet memuru atanmasına lüzum görülmeyen hallerde zabıt katiplerinden birine geçici olarak verilir yazıyo. Peki size görevlendirme yaparken geçici süre verdiler mi? Görevlendirmeyi komisyon mu yaptı?

turcinsaniant, Dün

ben yıllarda o şekilde çalıştım. bende senin gibi ben yapmak istemiyorum dedim çat bi görevlendirme kararı yazdırdılar iş hepten bana kaldı daha çok ağırıma gitti

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