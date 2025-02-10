KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


10 Şubat 2025 15:13
Tarım Orman Bakanlığı Su Ürünleri Mühendisi Kadrosu Bekleyenler

Merhaba arkadaşlar, kpss?24 puanını aldık artık bakanlığın kadro açmasını bekliyoruz. Bu süreçte burada toplanıp bazı konuları istişare etmek istedim. Örneğin, su ürünleri mühendisliği için kaç kadro açılır? Açılırsa ne zaman açılır vs.? Bir de benim gibi bekleyen arkadaşlara bir tavsiye vermek isterim; ben bir gruba üye oldum (T ile başlayan WhatsApp benzeri uygulamadan)(buradan link vermek yasakmış o yüzden veremiyorum) bizim meslektaşlarımızın bir arada olduğu, yardımlaşma, dayanışma, bilgi aktarımı her şey var sağolsunlar, çok iyi düşünülmüş. Eğer alım yapılırsa bu süreçte tercih zamanı çok işimize yarayacağını düşünüyorum, bilginiz olsun. Branş ismimizle aratırsanız zaten rahatlıkla bulursunuz. Hepimize güzel günler, güzel atama sayıları gelsin umarım.

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