KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


10 Şubat 2025 15:35
alt bölge tayini

merhaba, kadroya geçtikten sonra 2D bölgesinden 3A bölgesine geçebilir miyim (kendi branşıma göre baktım)

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