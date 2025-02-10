Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Şubat 2025 17:18
Mehil Muddeti ve Yollu Ucreti

S. bakanliginda hemsireyim.

1- Ckys dustukten sonra beni tam 30 gun yasal olarak tutabilir mi hastane?

2- Mehil muddeti ayrilis yapma gununden itibaren mi baslar yoksa yeni kuruma baslangic yapip o tarihten itibaren mi? 15. gune kadar mi calismaya baslangic yapmak zorunludur yoksa 15 gun bitip 16. gun mu?

3- Mehil muddeti kullandigimiz surede ucretsiz izin kullanmis gibi mi oluyoruz yani ucret almiyor muyuz?

4- Yolluk ucretini ayrildigimiz kurum mu oder yoksa baslangic yaptigimiz kurum mu?

Yonetmelikleri mevzuatlari okudum ama bu konularda net bilgi edinemedim bilen arakdaslar yardimci olabilir mi?


Kvsrruncll
Aday Memur
10 Şubat 2025 21:15
1-Evet 2-ayrılış yaptığınız gün başlar 15. gün yeni yerinizde başlangıç yapmak zorundasınız 3-herhangi bir kesinti olmaz maaşınızda ama teşvik ve temel ek ödeme de olur. 4-genelde yeni başladığınız yer öder

Aysegultozal
Kapalı
10 Şubat 2025 22:18

Çok teşekkür ederim cevaplarınız için.

Kvsrruncll, 6 saat önce
1-Evet 2-ayrılış yaptığınız gün başlar 15. gün yeni yerinizde başlangıç yapmak zorundasınız 3-herhangi bir kesinti olmaz maaşınızda ama teşvik ve temel ek ödeme de olur. 4-genelde yeni başladığınız yer öder
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