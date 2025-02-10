Mehil Muddeti ve Yollu Ucreti

S. bakanliginda hemsireyim.

1- Ckys dustukten sonra beni tam 30 gun yasal olarak tutabilir mi hastane?

2- Mehil muddeti ayrilis yapma gununden itibaren mi baslar yoksa yeni kuruma baslangic yapip o tarihten itibaren mi? 15. gune kadar mi calismaya baslangic yapmak zorunludur yoksa 15 gun bitip 16. gun mu?

3- Mehil muddeti kullandigimiz surede ucretsiz izin kullanmis gibi mi oluyoruz yani ucret almiyor muyuz?

4- Yolluk ucretini ayrildigimiz kurum mu oder yoksa baslangic yaptigimiz kurum mu?

Yonetmelikleri mevzuatlari okudum ama bu konularda net bilgi edinemedim bilen arakdaslar yardimci olabilir mi?