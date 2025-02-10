Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Şubat 2025 17:43
Derece Kademe ilerlemiyor

Merhabalar ikm olarak çalışıyorum derece ve kademe 8/3, kasım 15i işe başlama günüm sene bitince 7/1i olmam lazım ancak 3 aydır bodromda ve edevlette 8/3ü olarak görünmeye devam ediyor cezaevini komisyonu aradım evet 7/1 olmuşsun sorun yok diyorlar ama ben dediğim gibi bodro vs 8/3ü olarak görünmeye devam ediyor bunu nasıl düzeltebilirim 15 aydır derece kademem aynı kaldı büyük ihtimal şubat ayıda 8/3 olarak görünücem. Bilgisi olan var mı? Cevabınız için şimdiden teşekkürler


katip1988
Şube Müdürü
10 Şubat 2025 19:35

mutemete komisyon terfi kararını birakin. ona göre yapsin, geriye dönük farkları da yapsin

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