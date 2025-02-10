Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Şubat 2025 17:47
İzin alarak okula gitmemezlik yapılabilir mi?

Bazen hastalık dışında özel sebeplerden olabiliyor bizim idareyle arası iyi olan yapar mı bilmiyorum ama rapor ve mazeret izni dışında izin almadım. Ama özel işleri olanların aldığı zamanlar oluyordu rapor dışında izin nasıl alınabilir özel bir neden ve açıklanmak istemediğimiz bir şeyse özel hastanelerde rapor verilmiyor sanırım tanıdık olmayınca.


bahçesaray
Memur
10 Şubat 2025 17:49
resmiyette karşılığı hiç yok ama idare gözlerini kapatırsa ,olur ama

sheee.34
Aday Memur
10 Şubat 2025 17:50
maalesef idareyle aram yok ancak cenaze nedeniyle izin almıştım

berkaydal
Şef
10 Şubat 2025 22:36

Mazeret izni dışında izin yok.

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