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Editörler : alex 10


10 Şubat 2025 20:04
Süper Lig Tahmin Yarışması 24. Hafta

Maç Başlangıcı: 14 Şubat 2025 Saat: 20:00

Adana demir-Antalya

Gaziantep-Sivas

Hatay-Alanya

Eyüp-Kayseri

Konya-Samsun

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Başakşehir-Bodrum

Beşiktaş-Trabzon

Fenerbahçe-Kasımpaşa

Rize-Galatasaray

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Tottenham-M.United

M.City-Newcastle

Leverkusen-Bayern Münih

Lazio-Napoli

Maç Skoru: Rize-Galatasaray

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