Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Şubat 2025 20:05
Şeker Hastalığı C Dilimi

Arkadaşlar Tip 2 şeker hastasıyım günde 4 defa insülin ve 3 ilaç kullanıyorum. C dilimine girebilirmiyim, bilgisi olan bilgilendirirse sevinirim.


Emekli08
10 Şubat 2025 21:02

Takip


rashimuss
Aday Memur
10 Şubat 2025 21:31

D dilimine girersin muhtemelen yani iş gucunu büyük oranda kaybetmediyaen gih olursun c dilimi tedavi aşamasındasındır demek


Monzirella
10 Şubat 2025 22:31

Cevap için teşekkür ederim.

rashimuss, 6 saat önce

D dilimine girersin muhtemelen yani iş gucunu büyük oranda kaybetmediyaen gih olursun c dilimi tedavi aşamasındasındır demek

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