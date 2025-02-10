Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Şubat 2025 20:49
Elektronik İşçisi (Elektronik Teçhizat İmalat ve Donanım)

Merhabalar. TCDD bünyesinde çalışmak için işkurun yayınlamış olduğu 195 işçi alımı mülakatlarına katılıp başarılı oldum. Kuruma evrakları teslim edip belirli tarihte ile başlaya bileceğimi belirtiler. fakat aklıma takılan birçok konu mevcut. Bu konularda desteklerinizi rica ediyorum.

1-Elektronik işçisi (Elektronik Teçhizat İmalat ve donanım) kurum içerisinde hangi işleri yapar?

2-4 ay deneme süresi olduğu belirtildi. 4 ay sonunda tam olarak kadrolu devlet memurumu olunuyor? yoksa sözleşmelimi? Not: ilanda daimi olarak bilirtilmiş.

3-Çalışma günleri saatleri nedir?

4-Yeni başlayacak önlisans mezunu elektronik işçisinin maaşı nedir? Yan hakları varmı? prim vb.

Aklımdaki soruları yanıtmalamaya çalışan tüm herkese şimdiden teşekkür ederim.

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