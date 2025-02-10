Nisan Norm Fazlası

2025 yer değiştirme takviminde norm fazlası tercihleri yine nisan ayında görünüyor. hatta Ağustos ayında da aynı şekilde. Kasım ayında yaşanan mağduriyetler yılda üç kez tekrarlanacak anlaşılan. Bu sefer de bu kadar dayatma olur mu, fikriniz nedir arkadaşlar

2025 yer değiştirme takviminde norm fazlası tercihleri yine nisan ayında görünüyor. hatta Ağustos ayında da aynı şekilde. Kasım ayında yaşanan mağduriyetler yılda üç kez tekrarlanacak anlaşılan. Bu sefer de bu kadar dayatma olur mu, fikriniz nedir arkadaşlar