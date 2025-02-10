Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Şubat 2025 21:00
Nisan Norm Fazlası
2025 yer değiştirme takviminde norm fazlası tercihleri yine nisan ayında görünüyor. hatta Ağustos ayında da aynı şekilde. Kasım ayında yaşanan mağduriyetler yılda üç kez tekrarlanacak anlaşılan. Bu sefer de bu kadar dayatma olur mu, fikriniz nedir arkadaşlar

Ayşegül2320
Memur
10 Şubat 2025 21:30

Ne olmasını istersin ? Ders olmadan okulda oturmak mi ?


berkaydal
Şef
10 Şubat 2025 22:34

Siz ne kadar da içten ve samimi bir şekilde boş yapan bir hanfendisiniz. Tebrik ediyorum.

Ayşegül2320, 6 saat önce

Ne olmasını istersin ? Ders olmadan okulda oturmak mi ?


majesteleri7
Daire Başkanı
10 Şubat 2025 22:50

Keşke burda bu konuyu açmasaydın.Burda insana ölüyorum desen su vermezler.sen onların gözünde bir yatıcı,evde oturup maaş alan birisin.Allah yardımcısı olsun herkesin.artık öğretmenlik bitti herkes bir norm fazlası adayı sürgünü alkışlıyoz madem herkes hazır olsun bugün ona yarın bana.


Ayşegül2320
Memur
10 Şubat 2025 23:25

Size kalırsa boşa maaş falan önemli değil yeterki eşinizle aynı okulda evinizin dibinde çalışın. İşinize gelmiyor gelmeyince boş oluyor :) devleti düşünmek suç.

berkaydal, 4 saat önce

Siz ne kadar da içten ve samimi bir şekilde boş yapan bir hanfendisiniz. Tebrik ediyorum.


berkaydal
Şef
10 Şubat 2025 23:37

Ooo boş da değil. Safsata desen var, adhominem desen var. Maşallah on parmağında on cehalet.

Ayşegül2320, 4 saat önce

Size kalırsa boşa maaş falan önemli değil yeterki eşinizle aynı okulda evinizin dibinde çalışın. İşinize gelmiyor gelmeyince boş oluyor :) devleti düşünmek suç.


Abıhayat2
Memur
10 Şubat 2025 23:51
malesef Yusuf Tekin'nde geri vites yok. yılda üç kez bu işkenceyi tüm camia olarak cekeceğiz. puanları iyi takip edin burda ilçeye atanıp mahkeme yoluyla dönenler oldu. sordugumda daha düşük puanlilar atanmadan beni atamislar dedi bu yüzden işlemi durdurdu. dikkat etmek lazım.

Ayşegül2320
Memur
11 Şubat 2025 00:17

Elimde hiçbir veri yok. Sadece konuşuyorsun. Tabi donanımlı bir sınıf öğretmeni olarak herseyi biliyorsun:) sonuçta ogretmenliklerin zirvesindesin.

berkaydal, 3 saat önce

Ooo boş da değil. Safsata desen var, adhominem desen var. Maşallah on parmağında on cehalet.

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