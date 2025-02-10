Atama işlemi başlatıldı Ne demek

Tayin Dilekçe cevabım atama işlemi devam ediyor diyor bu olumlu mu olumsuz mu çkus ye ne zaman düşüküyor olumlu ise

Tayin Dilekçe cevabım atama işlemi devam ediyor diyor bu olumlu mu olumsuz mu çkus ye ne zaman düşüküyor olumlu ise