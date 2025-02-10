Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Şubat 2025 21:27
Eş durumu tayini son 4 yılda 720 iş günü prim

Merhabalar eşim 8.02.2023 tarihinde kendi şahıs şirketine kurdu eş durumu talebinde bulunacağız ancak son dört yılda 720 iş günü ibaresi kafamızı karıştırıyor 720 prim günü doldu ama işe 2023 de başladı yıl şuan 2025 acaba 2021 de mi başlamış olması gerekirdi şirket 4 yıllık olup 720 mi tamamlanmalıydı


fatoşvarol
Aday Memur
10 Şubat 2025 21:29

Hayır hocam son 4 yıllda 720 gün doldurması yeterli 2023 de de başlasa olur. Biz de aynı durumdayız


Gülçin.ebe
10 Şubat 2025 21:35

Yaptınız mı hocam tayin oldu mu sonuç

fatoşvarol, 6 saat önce

Hayır hocam son 4 yıllda 720 gün doldurması yeterli 2023 de de başlasa olur. Biz de aynı durumdayız

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