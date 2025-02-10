Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


10 Şubat 2025 22:20
1 Kademe Hakkında

Merhaba, Tekniker Kadrosunda çalışan 4 yıllık İşletme bitirdiğinde 2 kademe alıyor. Fakat farklı alanda yüksek lisans yaparsa derece kademeye etkisi olur mu?

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