Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


10 Şubat 2025 23:01
Maaş katı cezası

Mesleği bırakan personel aldığı maaş katı cezalarını geri alması gerekmiyor mu ?


Halkadami89
Şef
11 Şubat 2025 00:54
Defol!
Toplam 1 mesaj

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