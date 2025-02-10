Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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10 Şubat 2025 23:27
10 taltif rivayeti

10 taltif balonu dolanıyor bilgisi olan varmı


Küçük polis
Şef
10 Şubat 2025 23:37

Bak sende söylemişsin balon diye inanma... Emniyet ve taltif bu ikili mazide kaldı gibi...


er89en
Aday Memur
10 Şubat 2025 23:41
Kesin gibi konuşuyorlar ama bakalım ne çıkacak altında

ayzıngard
Aday Memur
10 Şubat 2025 23:42
Sen gerçekten küçük polisin her konuda sürekli negatif yorum bir bilgin yok boş boş konuşuyorsun taltif olayı doğru 10 yada 15 olcak ayrıca büyükşehirlerde tazminat artacak
Küçük polis, Dün

Bak sende söylemişsin balon diye inanma... Emniyet ve taltif bu ikili mazide kaldı gibi...


Patron El Patrona
Memur
10 Şubat 2025 23:44

Bir tane sıfır eksik yazmışsın. 10 değil 100 taltif.


ebola_31
Memur
10 Şubat 2025 23:51
Gruplarda böyle bir bilgi dolaşıyor inşallah doğrudur

yinemiamcalar
Şef
11 Şubat 2025 00:18

Alsınlar tariflerini istemiyorum taltif falan. Ölen maaşa zam yapsınlar. Uzman polislik gelsin


Anderson1
Şef
11 Şubat 2025 00:31

He tamam 1000 taltf yatacak


Police444
Memur
11 Şubat 2025 00:36

Haber doğru beyler


aliali34
Aday Memur
11 Şubat 2025 00:42
kaynak
Police444, Bugün

Haber doğru beyler


Başkan91
Şef
11 Şubat 2025 05:16

Dığrudur listeler istenmeye başlandı.


Sbz1dftd
Şef
11 Şubat 2025 05:47
maliye bakanlığı taltifi kaldırdı öldülendirmeyi kaldırdı

Aynasız3434
Aday Memur
11 Şubat 2025 06:06
meh. şimşek varken maaş yattığına şükür edin

ayzıngard
Aday Memur
11 Şubat 2025 06:42
Sizi kaldırsa keşke sizin gibilere maaş vermese vizyonsuz dolu teşkilat
Sbz1dftd, Bugün
maliye bakanlığı taltifi kaldırdı öldülendirmeyi kaldırdı

polis340163
Aday Memur
11 Şubat 2025 07:47

Kardeş sen hayırdır herkese böyle bir atar gider herkes senin istediğin şekilde mi yorum yapacak. Adamlar demekki ne hale gelmiş ki olumsuz düşünüyor. Lafını bu adamlara değilde insanları bu kadar ümitsiz hale getirenlere söyle yiyorsa. Ama senin gibilerin yüreği o ortamlarda konuşmaya yetmez anca burada meslektaşlarına gider yaparsın

ayzıngard, Bugün
Sizi kaldırsa keşke sizin gibilere maaş vermese vizyonsuz dolu teşkilat

ayzıngard
Aday Memur
11 Şubat 2025 07:52
eziklerle böyle muhatap oluyorum malesef hiç bir halt bilmeyip her ota boka negatf yorum
polis340163, Bugün

Kardeş sen hayırdır herkese böyle bir atar gider herkes senin istediğin şekilde mi yorum yapacak. Adamlar demekki ne hale gelmiş ki olumsuz düşünüyor. Lafını bu adamlara değilde insanları bu kadar ümitsiz hale getirenlere söyle yiyorsa. Ama senin gibilerin yüreği o ortamlarda konuşmaya yetmez anca burada meslektaşlarına gider yaparsın


polis340163
Aday Memur
11 Şubat 2025 09:59

Seviyen yorumlarından belli kardeş. Herkes taltif yatmasını istiyor bende istiyorum bildiğim şeyler de var ancak adam olumsuz düşünüyor diye kimseye gider yapamazsın burada. Bütün meslektaslarimiz istediğini fazlasıyla alsın insAllah. Kimin ezik olduğu da yaptığı yorumlardan belli. Burada konuşur konuşman gereken kişilerin karşısında da ezilir bukulursun . Delikanliliginiz sosyal medyada sadece

ayzıngard, Bugün
eziklerle böyle muhatap oluyorum malesef hiç bir halt bilmeyip her ota boka negatf yorum

sinanpolat22
Şube Müdürü
11 Şubat 2025 10:18
evet taltif hazırlığı var. kuruldan onay bekleniyor. %100 teyitli bilgi.

pomem bekleyen masum
Aday Memur
11 Şubat 2025 10:24

Taltif tüm teskilatami yoksa belirli subeleremi

sinanpolat22, Bugün
evet taltif hazırlığı var. kuruldan onay bekleniyor. %100 teyitli bilgi.

sinanpolat22
Şube Müdürü
11 Şubat 2025 10:25
bilgim yok. ancak senede 3 defa tüm personele taltif yatırılma gibi bir gündem var. ne kadar doğru bilmiyorum
pomem bekleyen masum, Bugün

Taltif tüm teskilatami yoksa belirli subeleremi


85200258
Müsteşar Yardımcısı
11 Şubat 2025 10:26
O zaman bayram seyran dinlemeden sabah akşam çalışan ŞUBE ve trafikcilere hayırlı olsun. Bizim gibi karakol , ekip , nöbette çalışıp bayramlari , haftasonlari yatan personel de avuclarini yalasin.
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