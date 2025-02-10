Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Şubat 2025 23:27
10 taltif
10 taltif balonu dolanıyor bilgisi olan varmı

Küçük polis
Şef
10 Şubat 2025 23:37

Bak sende söylemişsin balon diye inanma... Emniyet ve taltif bu ikili mazide kaldı gibi...


er89en
Aday Memur
10 Şubat 2025 23:41
Kesin gibi konuşuyorlar ama bakalım ne çıkacak altında

ayzıngard
10 Şubat 2025 23:42
Sen gerçekten küçük polisin her konuda sürekli negatif yorum bir bilgin yok boş boş konuşuyorsun taltif olayı doğru 10 yada 15 olcak ayrıca büyükşehirlerde tazminat artacak
Küçük polis, 3 saat önce

Bak sende söylemişsin balon diye inanma... Emniyet ve taltif bu ikili mazide kaldı gibi...


Patron El Patrona
Memur
10 Şubat 2025 23:44

Bir tane sıfır eksik yazmışsın. 10 değil 100 taltif.


ebola_31
Memur
10 Şubat 2025 23:51
Gruplarda böyle bir bilgi dolaşıyor inşallah doğrudur

yinemiamcalar
Şef
11 Şubat 2025 00:18

Alsınlar tariflerini istemiyorum taltif falan. Ölen maaşa zam yapsınlar. Uzman polislik gelsin


Anderson1
Şef
11 Şubat 2025 00:31

He tamam 1000 taltf yatacak


Police444
Memur
11 Şubat 2025 00:36

Haber doğru beyler


aliali34
Aday Memur
11 Şubat 2025 00:42
kaynak
Police444, 2 saat önce

Haber doğru beyler

Toplam 9 mesaj

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