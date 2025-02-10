Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Şubat 2025 23:52
Baretta F 92'nin standart dışı olması

Bu yaz baretta silahlarda yenilenecek diye bir haber dolaşıyor bilgisi olan varmı acaba


ottoman09
Memur
11 Şubat 2025 07:57
Cz ler standart dışı oldu barettalarında eli kulağında değişmesi tahminim.
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