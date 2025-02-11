Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Şubat 2025 00:30
Vatana İhanet Etmeyin

Vatana ihanet sadece vatana kurşun sıkmakla olmaz. Devlet malına zarar vermek de vatana ihanettir. Size emanet edilen masa, sandelye, bilgisayar, yazıcı, ekip aracı, telsiz vs. gibi araç gereçleri bilerek veya bilmeyerek bozup, kırıp bildirimde bulunmamak ve zararı karşılamamak da vatana ihanettir. Denetimcilerin bu konuya ağırlık vererek bozuk veya kırık olan her türlü demirbaşın tespitini yapması, raporları tutulmuş mu diye kontrol etmesi, raporu tutulmamış ise komiser de dahil tüm birim personeline gerekli raporun tanzim edilmesi vatana ihanetin önüne geçmek için elzemdir.


Felisdomesticuss
Memur
11 Şubat 2025 01:14

Evimdeki eşyayı, kendi arabamı nasıl kullanıyorsam devletin malını da öyle kullanırım. Nöbet tuttuğum kulübede meslektaşımın ayak izini görüyorum. Ulan ayıptır. Hijyenik değil bikere. Saatler geçiriyoruz orada. 3 yaşında otomatik arabanın paspasları yok ortada. Tuhaf tuhaf işler. İnsanın önce kendisine, sonra işine, sonra da devletin malına saygısı olacak. Evinde nasılsan işinde de öyle davranacaksın. Özsaygı lazım hepimize. Asıl milliyetçilik budur.


Patron El Patrona
Memur
11 Şubat 2025 01:22

Ben bu işin kişinin özsaygısına veya vicdanına bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir tane peçim eksik olunca kafayı yiyen amirler devlet malına zarar verme konusunda neden aynı hassasiyeti taşımıyorlar merak ediyorum.

Felisdomesticuss, 2 saat önce

Evimdeki eşyayı, kendi arabamı nasıl kullanıyorsam devletin malını da öyle kullanırım. Nöbet tuttuğum kulübede meslektaşımın ayak izini görüyorum. Ulan ayıptır. Hijyenik değil bikere. Saatler geçiriyoruz orada. 3 yaşında otomatik arabanın paspasları yok ortada. Tuhaf tuhaf işler. İnsanın önce kendisine, sonra işine, sonra da devletin malına saygısı olacak. Evinde nasılsan işinde de öyle davranacaksın. Özsaygı lazım hepimize. Asıl milliyetçilik budur.

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