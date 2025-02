KPSS 2025/3 ile çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığına atanan 4/b sözleşmeli memurlar hk

Zorlu KPSS hazırlık sürecinde gerek ailesiyle, gerek çevresiyle, gerekse de bizzat kendisiyle çatışmış, her türlü motivasyon eksikliğine, her türden kıyaslamaya göğüs gerebilmiş, hayatı boyunca herhangi bir sınava girmemiş ya da sınavla meslek sahibi olmamış ve KPSS sürecinin hiçbir meşakkatini tecrübe etmemiş ve de geçtiğimiz yollardan habersiz, umarsız ve cahilce o bunacık akıllarıyla yol haritası çizmeye çalışan kifayetsizlere inat bu süreci başarıyla ve layıkıyla tamamlamış Avukat, Mimar, Mühendis, Büro Memuru vs. ünvanlarında atanmış tüm arkadaşlarıma selamlar olsun, hepimiz için hayırlı ve uğurlu olsun.

Bilindiği üzere 27-31 Ocak 2025 tarihleri arası evrak teslimatı ve sözleşme imzalama süreçleri tamamlandı. Daha önce bu yolları izlemiş ve atanmış ya da Bakanlıkta tanıdığı vasıtasıyla Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sürecinin ne zaman başlayıp ne zaman sonlanacağı, işe başlama tebligatının ne zaman ulaştırılacağı hususlarında bizleri bilgilendirebilecek arkadaşlarımız, meslektaşlarımız varsa çok memnun olurum.

Atamamız tekraren hayırlı olsun, Allah utandırmasın ve bu KPSS sürecini bir daha hiçbirimize yaşatmasın.

Teşekkürler.