Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Şubat 2025 08:55
Maaş icrası

arkadaşlar maaşıma icra geldi ancak ilk sırada başka banka var vakıf bankası geri kalanı hepsini çekiyor ne yapmam lazım böyle bir durum ile karşılaşan varmı


Sevgili Bayan Milena
Aday Memur
11 Şubat 2025 10:00

icra'dan kesilen miktar dışında hiçkimse maaşın 1 lirasına bile dokunamaz.. vakıfbankı arayın ya da şubeye gidin yapılan hukuksuzluğu söyleyin..


Sevgili Bayan Milena
Aday Memur
11 Şubat 2025 10:02

benimde ilk başta maaşın hepsine bloke koymuştu.. gece saat 01:00 gibiydi.. müşteri hizmetlerini aradım hangi kanuna dayanarak bu blokenin koyulduğunu sordum.. ve telefonu ısrarla kapatmadım.. bu blokeyi kim koyduysa ona bağlayın uyuyorsa da uyansın dedim.. abartmıyorum 15 dakika içinde blokem kalktı... hakkınızı aramazsanız çökerler..


İnfaz4206
Daire Başkanı
11 Şubat 2025 12:18
kardeşim bodronu çek BDDK ya at şikayet et bana da icra gelecek büyük bi ihtimal

EDIM07
Aday Memur
11 Şubat 2025 12:34

anladım hocam yok benim bloke koymuyor direk kredileri otomitik kesiyor

Sevgili Bayan Milena, Bugün

benimde ilk başta maaşın hepsine bloke koymuştu.. gece saat 01:00 gibiydi.. müşteri hizmetlerini aradım hangi kanuna dayanarak bu blokenin koyulduğunu sordum.. ve telefonu ısrarla kapatmadım.. bu blokeyi kim koyduysa ona bağlayın uyuyorsa da uyansın dedim.. abartmıyorum 15 dakika içinde blokem kalktı... hakkınızı aramazsanız çökerler..


EDIM07
Aday Memur
11 Şubat 2025 12:36

anladım hocam eyvallah

İnfaz4206, 10 saat önce
kardeşim bodronu çek BDDK ya at şikayet et bana da icra gelecek büyük bi ihtimal

ktp007
Aday Memur
11 Şubat 2025 16:26

maaşa icra gelmeden gecikmede olanlara 4/1 kesinti uygularım diyor banka. Bankacılığı bırakmışlar icra dairesi gibi çalışmaya başladılar. Bddkya yazıyorum icra dairesi gibi 4/1 keserim diyo bunlar diyorum. Bddk sıkıntı yok keser diyo. İcraya düşürmeyi başaran varsa banada bunun yolunu göstersin çok hayra geçer.


ilahiadalet
Şef
11 Şubat 2025 16:34

başkasına borçlanıp o dosyaya maaşın tamamının kesilmesini istersin

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