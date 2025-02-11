Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


11 Şubat 2025 09:01
Maaş icrası

arkadaşlar vakıf banktan icralık oldum ancak ilk sırada başka banka var maaşın 4/1'ni hepsini kesiyor bu durumlar karşılaşan var mı ne yapmak lazım


Halkadami89
Şef
11 Şubat 2025 10:22
Sizden yalnızca 1/4 haczedilir. Borçlu olduğunuz kurumlar sıraya girerler.

EDIM07
Aday Memur
11 Şubat 2025 12:37

işte vakıf bank geri kalan 4/1 i de direk borcum olan diğer kredileri otomatik kesiyor

Halkadami89, Bugün
Sizden yalnızca 1/4 haczedilir. Borçlu olduğunuz kurumlar sıraya girerler.

Halkadami89
Şef
11 Şubat 2025 12:39

Bu ahvalde o bankada para bırakmayacaksınız beyefendi. Nakit çalışacaksınız...

EDIM07, 10 saat önce

işte vakıf bank geri kalan 4/1 i de direk borcum olan diğer kredileri otomatik kesiyor


Halkadami89
Şef
11 Şubat 2025 12:40

Ayrıca Türkçe'nizde de problem var. Kendinizi net ifade edememektesiniz.


Muhendisinbiri1
Aday Memur
11 Şubat 2025 20:50

Maaşın hesabı yatması ile kredilerin hesaptan çekilmesi arasındaki kısa zamanda Fast yapabilirsiniz

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