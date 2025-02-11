Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Şubat 2025 09:23
Kadrolu Öğretmen Yerine Ücretli Öğretmen Görevlendirilmesi

Anadolu İmam Hatip Lisesinde kadrolu öğretmenim. Okulumda ders doldurmama, başka bir okula görevlendirme istememe rağmen, 31.12.2025 Cuma günü Okulun idarecisi tarafından telefonla aranarak tarafıma sözlü olarak, Meslek Edindirme Merkezinde görevlendirildiğim yerime de ücretli öğretmen görevlendirildiği, Meslek Edindirme Merkezindeki görevime 03.02.2025 Pazartesi günü başlamam gerektiği bildirildi. (Okul idarecisi bu görevlendirmenin gerekçesini bilmediğini söyledi.) Bu görevlendirmenin gerekçesini İlçe MEM'e dilekçe ile sordum ancak henüz tarafıma gerekçe bildirilmedi. Hakkımda soruşturma veya şikâyet olabilir mi, böyle bir görevlendirme yapılabilir mi, nasıl bir yol izlemeliyim? Değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkürler...


bahçesaray
Memur
11 Şubat 2025 09:45

cimer + ombudsmanlık a yazın


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
11 Şubat 2025 10:15

Konuya tamamen yabancı biri olarak o ücretli öğretmenin akrabalık ilişkilerinin çok güçlü olmasından kaynaklandığını düşünüyorum.


sahinbaba
Genel Müdür
11 Şubat 2025 10:24

okul öncesi, sınıf öğretmenliği, zihin engelliler, işitme engelliler, matematik ve türkçe dışında diğer tüm öğretmenler hakları iyileştirmesi koşuluyla ücretli olmalı. bu bölümler için de kadrosuz çalıştırılmamalı.

İşletme sosyoloji mezunu kişiler sınıf öğretmenliği yapıyor. bizzat şahidim.


sahinbaba
Genel Müdür
11 Şubat 2025 15:45

yazıma eksi verenler olmuş. o zaman revize edeyim.

okul öncesi, sınıf öğretmeni, özel öğretim işitme vb. gibi maarif öğretimin yanında eğitim/eğitme mahareti de gerektiren bölümler dışında bütün öğretmenlikler ücretli olmalı.

Ücretli olarak çalışacak öğretmenlerin ücretleri iyileştirilmesi koşuluyla.

sahinbaba, Bugün

okul öncesi, sınıf öğretmenliği, zihin engelliler, işitme engelliler, matematik ve türkçe dışında diğer tüm öğretmenler hakları iyileştirmesi koşuluyla ücretli olmalı. bu bölümler için de kadrosuz çalıştırılmamalı.

İşletme sosyoloji mezunu kişiler sınıf öğretmenliği yapıyor. bizzat şahidim.


ahmet demir7307
Memur
11 Şubat 2025 16:25

ne saçmalıyorsun üstad sen?

sahinbaba, 7 saat önce

yazıma eksi verenler olmuş. o zaman revize edeyim.

okul öncesi, sınıf öğretmeni, özel öğretim işitme vb. gibi maarif öğretimin yanında eğitim/eğitme mahareti de gerektiren bölümler dışında bütün öğretmenlikler ücretli olmalı.

Ücretli olarak çalışacak öğretmenlerin ücretleri iyileştirilmesi koşuluyla.

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