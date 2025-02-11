Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Şubat 2025 09:24
Sağlık çalışana hakaret bilen

bi yakınım telefonla bir bölümün sekreteriyle görüşürken ağız dalaşı yaşamış sekreter kıza hanfendimisin beyfendimisin tam anlayamadım sesini demiş kızda nasıl yani demiş sekreter bağırınca gerizekalı diyerek telefonu kapatmış sekreter geri arayıp hakkında tutanak tutacağım bana gerizekalı dedin adın ne demiş kızda ben sana gerizekalı demedim sen bana erkekmsin kadınmısın dedin ben seni dava ederim demiş sonra sekreter talefon kayıtlarında görüşürüz diyip yüzüne kapatmış bu işten nasıl bur sonuç çıkar yeğenim hattını iptal mi ettirmeli hastaneye şikayet mi yapmalı ne yapmalı bilgisi olan yardımcı olabilirmi?


Velinet
Aday Memur
11 Şubat 2025 15:35

Cimere yazabilir yada savcılığa şikayette bulunur ama net cozumse aradığı savcılığa gitsin hastane tel kayıtları tutuluyor hakaret cinsiyet ayrımı görevi kötüye kullanmadan işlem yapılır


Memurilanlari
Memur
11 Şubat 2025 16:59

Telefon kayıtlarının tutulduğunu düşünmüyorum. Bir şey çıkmaz ondan.


Velinet
Aday Memur
11 Şubat 2025 17:38

Kral senin düşüncen önemli değil kanun var kayıt tutuluyor

Memurilanlari, 6 saat önce

Telefon kayıtlarının tutulduğunu düşünmüyorum. Bir şey çıkmaz ondan.


kacikbulgur
Aday Memur
11 Şubat 2025 17:56
nerde kanun var?
Velinet, 5 saat önce

Kral senin düşüncen önemli değil kanun var kayıt tutuluyor

Toplam 4 mesaj

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