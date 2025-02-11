Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Şubat 2025 09:38
Ek hesabı nasıl hacze düşüreceğim?

Sarı bankanın ek hesabından taksitli ek hesap kredisi çektim. 3 tane taksitli ek hesap kredisi var şu an. Maaş hesabımı değiştirdim. Maaştan kesmiyor bunları ama beni eksinin eksisine sokarak dahada borçlandırıyor şu anda. Bugünde kesmiş. Ek hesap limiti 0?dı. Eksiye sokmuş beni direk. Arkadaşlar ben bu ek hesabı nasıl hacze düşüreceğim. Adamlar izin vermiyor. Kaç kere dilekçe yazdım ama yok. Ek hesap yeni bir kredi ürünü olmadığından keseriz diye cevap vermiş banka. Yani şimdi ben ne yapacağım bu durumda? Borç bitmiyor. Maaştan herhangi bir kesinti yok. Eksi hesabı genişletip eksi bakiyeye sokarak tahsil ediyor.


debug
Genel Müdür
11 Şubat 2025 09:53

Eksi hesabın ödemesini mi tahsil ediyor? Yoksa eksi hesabın sadece faizini mi?


ktp007
Aday Memur
11 Şubat 2025 10:04

Üstad ek hesaba bağlı taksitli ek hesap kredisi var. Diğer krediler gibi değil. Bakiye 0 olsa bile hem faizi hemde borcu tahsil ediyor.

debug, Bugün

Eksi hesabın ödemesini mi tahsil ediyor? Yoksa eksi hesabın sadece faizini mi?


debug
Genel Müdür
11 Şubat 2025 14:01

Taksitli olması önemli değil... Şöyle özetleyeyim. 250 bin para çektin. 3 ayda faizi ile birlikte geri ödemesi aylık 100 bin olsun. 1. ay sonunda 100 bini hiç ödemezsen hesabın -305 bin TL olur. 2. ay sonunda -315bin. 3. ay sonunda -331. böyle devam eder. senden faizini tahsil eder ancak ödemeni etmez. Ödemeni eksi hesabı arttırıp tahsil ediyorsa sürekli hiç düşünme ömür boyu ödesin oradan madem :)

ktp007, Bugün

Üstad ek hesaba bağlı taksitli ek hesap kredisi var. Diğer krediler gibi değil. Bakiye 0 olsa bile hem faizi hemde borcu tahsil ediyor.

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