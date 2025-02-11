Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Şubat 2025 11:04
Eş Durumu Tayini Hk
399'a tabii bir kurumda görev yapıyorum. Ünvan değişikliği sınavı ile başka bir şehire geçiş yaptım 2 yıl önce. Kurumun yer değiştirme yönetmeliğinde olmamasına rağmen eş durumu nedeniyle istenilecek tayinde ünvan değişikli veya görevde yükselme ile başka şehire ataması yapılanlardan 4 yıl fiili çalışma şartı isteniyor. Başvuru yapıp reddedildikten sonra mahkeme kararı ile gidebilir miyim ? Ne yönetmelikte ne kanunda 4 yıl fiili çalışma şartı yok 2 yıl diye geçiyor.

royznow
Aday Memur
11 Şubat 2025 12:48
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