Eş Durumu Tayini Hk

399'a tabii bir kurumda görev yapıyorum. Ünvan değişikliği sınavı ile başka bir şehire geçiş yaptım 2 yıl önce. Kurumun yer değiştirme yönetmeliğinde olmamasına rağmen eş durumu nedeniyle istenilecek tayinde ünvan değişikli veya görevde yükselme ile başka şehire ataması yapılanlardan 4 yıl fiili çalışma şartı isteniyor. Başvuru yapıp reddedildikten sonra mahkeme kararı ile gidebilir miyim ? Ne yönetmelikte ne kanunda 4 yıl fiili çalışma şartı yok 2 yıl diye geçiyor.

399'a tabii bir kurumda görev yapıyorum. Ünvan değişikliği sınavı ile başka bir şehire geçiş yaptım 2 yıl önce. Kurumun yer değiştirme yönetmeliğinde olmamasına rağmen eş durumu nedeniyle istenilecek tayinde ünvan değişikli veya görevde yükselme ile başka şehire ataması yapılanlardan 4 yıl fiili çalışma şartı isteniyor. Başvuru yapıp reddedildikten sonra mahkeme kararı ile gidebilir miyim ? Ne yönetmelikte ne kanunda 4 yıl fiili çalışma şartı yok 2 yıl diye geçiyor.