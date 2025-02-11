Ekpss diyanet kuran kursu öğreticisi kontenjanları çok az. Neden bu kadar az kontenjan ayrılıyor?.

Diyanet imam hatip alımı kontenjanları da bence yetersiz ama yine de tabloya baktığımda sayıca çok. ama kuran kursu öğreticisi mesleği gibi kutsal bir görev özellikle kadın engelliler için hem eğitici hem de güzel bir ünvan. Aplam yıllardır atanmayı bekliyor. Kontenjanlar arttırılmalı. Diğer kurumlara bence çok fazla alım yapılıyor.

Geçen gün ilçe nüfusa ve belediyeye gittim. bir sürü personel var çoğu çalışmıyor. ama hala nüfusa belediyeye memur alıyorlar.