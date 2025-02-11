Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


11 Şubat 2025 11:04
Ekpss diyanet kuran kursu öğreticisi kontenjanları çok az. Neden bu kadar az kontenjan ayrılıyor?.

Diyanet imam hatip alımı kontenjanları da bence yetersiz ama yine de tabloya baktığımda sayıca çok. ama kuran kursu öğreticisi mesleği gibi kutsal bir görev özellikle kadın engelliler için hem eğitici hem de güzel bir ünvan. Aplam yıllardır atanmayı bekliyor. Kontenjanlar arttırılmalı. Diğer kurumlara bence çok fazla alım yapılıyor.

Geçen gün ilçe nüfusa ve belediyeye gittim. bir sürü personel var çoğu çalışmıyor. ama hala nüfusa belediyeye memur alıyorlar.


sahinbaba
Genel Müdür
11 Şubat 2025 11:09

herkes diyanete çok kontenjan ayrılıyor diyor. ben buna katılmıyorum. Din hizmetleri en yüce görevdir. Devletin de dini yaşamak isteyen ve dini eğitim almak isteyen insanların taleplerini göz ardı etmemeli.

Bence kontenjanlar çok az. Nüfusa belediyeye gittiğinizde odalar ağzına kadar memur dolu. hepsi yatıyor. ona rağmen hala alınıyor. niye kimse oralara memur alınmasın demiyor da diyanete kontenjana verildi diye şikayet ediyor.

Kuran kursu öğreticiliği sadece kitabımızı değil, aynı zamanda bir ahlak ve değerler eğitimini de anlatıyor.

Ayrıca her yıl 100 bin kişi dini branşlarda mezun oluyor. 100 bin mezun veriyorken ayrılan 3 5 kontenjanın bu kadar eleştirilmesi bence vicdani değil.


sahinbaba
Genel Müdür
11 Şubat 2025 11:13

Her yıl 100 bin mezun olan bir alanda bu insanlara bir avuç kadro açılması yadırganmamalı. Bu insanlar ne yapacak?. dini eğitimin ahlak eğitiminin değerler eğitiminin diğer tüm eğitimlerden daha değerli olduğunu artık anlamamız gerek.

tarih biyoloji fizik gibi dünyevi bilimler bir şekilde öğrenilir zaten tarih matematik bilmek ne işe yarar?. lise talebeleri fizik bilse ne olur bilmese nolur. ülkemizin fizik mezununa ihtiyacı yok. fizikte vektörleri bilmek insana bir şey kazandırmaz. ama islami ilimler ve islami ahlak insana kimliğini kazandırır.


sahinbaba
Genel Müdür
11 Şubat 2025 11:16

bence lisans ilahiyat mezunları sınıf öğretmeni olmalı.

lisans ilahiyat mezunlarının sınıf öğretmeni olması için çalışma başlatılmalı.

eğitim fakültelerinin iyi öğretmen yetiştiremediği konusu kamuoyunun malumu zaten. sn. Meb Bakanımız bile söylüyor. o yüzden sürekli değiştiriyorlar sistemi.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sonradan engelli olan memurun engelli kontenjanına geçme şartları nelerdir?Ekpss diyanet kuran kursu öğreticisi kontenjanları çok az. Neden bu kadar az kontenjan ayrılıyor?.EKPSS tercih sonuçlarıEngelli memur süresiz geçici görevlendirmeEKPSS'den atanıp mahkeme kararı ile kurum değiştiren?Puanlar 80 e düşmez dimiEngelli emeklilik başvurdumMS hastalığı rapor

Sözlük

topuklu ayakkabı 1 sevmediğin yemekler 1 Küstüm ama konuşmak için fırsat kolluyorum 1 tevarüs 1 Soğuklarda ellerin yara olması 3 fakir insan 1 iş arkadaşının çok konuşması 1 manchester city 1 şenyuva köprüsü 2 günün mottosu 2

Son Haberler

TBMM Dışişleri Komisyonu, 5 kanun teklifini kabul etti50 bine yakın market ürünün fiyatlarını karşılaştıran siteyi açıldıFed Başkanı Powell: Faiz indirimleri konusunda aceleye gerek yokİndiği minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldüMeslek lisesinin 'Altın kızları'

Editörün Seçimi

Kamu İşçilerinden Toplu Sözleşmede %95 Zam Talebi (En Düşük İşçi Maaşı: 72.000 TL Olsun)Merkez bankası 2025 enflasyon beklentisi2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?