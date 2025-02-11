Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Şubat 2025 11:06
Yeni sağlık yönetmeliği hakkında

- Merhaba arkadaşlar emniyet sağlık şartları yönetmeliği değişiyormuş ve d dilimi alan personeli doğrudan malulen emekliliğe sevk edileceği

- Toplantıda bazı il emniyet müdürleri bu şekilde görüş sunmuşlar. Toplantıya katılan bir arkadaşla konuştum. Bazı İl emniyet müdürlerinin görüşleri bu şekildeymiş. Emniyet genel müdürü konuştu not almış. Değerlendirilir mi bilmiyorum

- Hatta emeklilik değil ihraç edilsin şekline öneri sunanlar da olmuş.

Detaylı bilgisi olan var mı?


diyorumki06
Şube Müdürü
11 Şubat 2025 11:10
emniyet bu. her zaman beklenmeyeni beklemek lazim

QURESMAM
Aday Memur
11 Şubat 2025 11:12
sanmam

Yukatuman
Şef
11 Şubat 2025 11:20

Şartları nasıl iyileştirirmle ilgilensinlet ilk başta.Kimse bu meslege gih olmak için girmiyo ne hayallerle giriyo ah ahh .Ayriyeten kimseyi emekli edemezler.Ha bu saaten snra polis olanları edebilirler


diyorumki06
Şube Müdürü
11 Şubat 2025 11:31
bunu bir yerde daha görmüştüm

Quake38
Aday Memur
11 Şubat 2025 11:32

:D :D :D

diyorumki06, 11 saat önce
bunu bir yerde daha görmüştüm

Quake38
Aday Memur
11 Şubat 2025 11:35

Bu mu yani ? Benim yorumuma laf ediyorsun yaptığın yoruma bak? :D

diyorumki06, 11 saat önce
emniyet bu. her zaman beklenmeyeni beklemek lazim

diyorumki06
Şube Müdürü
11 Şubat 2025 11:47
tanıyamadım kimsiniz.
Quake38, 11 saat önce

Bu mu yani ? Benim yorumuma laf ediyorsun yaptığın yoruma bak? :D


cenksozen
Şef
11 Şubat 2025 12:06

böyle kararlar 3 5 emniyet müdürünün böyle yapalım demesi ile olmaz.17 milyon emeklinin oldugu memlekette direkt malülen emekli edilme gibi bir durum olabileceğini en azından sgk kabul etmez.Şahsi yorumumdur.


cenksozen
Şef
11 Şubat 2025 12:09

Böyle konuların gündeme gelmesi ise gih memurlarının bazılarının (görevini iyi yapanları tenzih ederim.) iş ortamında sürekli sorun çıkarması,iş ortamında verim alınamamasıdır.Yoksa bence polisi dışarı çekip bütün büroları gih memuru ile doldurup en azından dışarıda çalışanla içeride çalışan arasında bir maaş farkı anlamı yaratılabilir.Tabi farklı dinamikler var.


Kronikadam35
Aday Memur
11 Şubat 2025 12:11
Doğru yorum müdürler istiyor diye sgk onaylayacak değil
cenksozen, 10 saat önce

böyle kararlar 3 5 emniyet müdürünün böyle yapalım demesi ile olmaz.17 milyon emeklinin oldugu memlekette direkt malülen emekli edilme gibi bir durum olabileceğini en azından sgk kabul etmez.Şahsi yorumumdur.


mehmetyilmz
Memur
11 Şubat 2025 13:35

Merhaba,

hepimizin malumu uzerine Emniyet Teşkilatinda bir yonetmelik değişikliği soz konusu ve bu konuyla alakali cok fazla bilgi kirliligi var.

-Emniyette gih memurlarininda tayine tabi olacaği (diger kurumlardada gihler var ve tayin sorunsali yok onlarda yokken ayni dmk'ya tabi bizlerde bu uygulama gercekleştirilebilirmi )

Bir diger husus,

-D dilimi verilmesi halinde

Emeklilik ve Gih arasinda bir tercih yaptirilmadan personelin direk emekliye sevk edilmesi hususu (Emeklilik ve Gih konusu emniyetten ziyade SGK nin degerlendirecegi bir husus olarak bilinmekte teşkilat burada bir istekte yada yaptirimda bulunabilirmi)

En azindan yukaridaki iki hususta bilgi sahibi olanlar düşüncerini yazarsa, bir miktar aydinlanmiş oluruz.

Toplam 11 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkında10 taltif rivayeti2025 Şubat mazeret ataması İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİdari soruşturmaYeni atama yönetmeliğinde eş durumundan Gih'e geçişKomiserin devletin aracı ile her gün 50 km mesafedeki evine bırakılmasıVatana ihanet etmeyinKomiserlik sınavı ve malum konudan soruşturma

Sözlük

gülünce gözlerinin içi gülüyor 1 topuklu ayakkabı 1 fakir insan 1 tadı tuzu kalmamak 1 sarışın kıvırtkan 1 tonlarca sebzeyi boş araziye dökmek 1 uzay 2 Galatasaray'ın üzerine oynanan oyunlar 7 günün mottosu 2 Soğuklarda ellerin yara olması 3

Son Haberler

TBMM Dışişleri Komisyonu, 5 kanun teklifini kabul etti50 bine yakın market ürünün fiyatlarını karşılaştıran siteyi açıldıFed Başkanı Powell: Faiz indirimleri konusunda aceleye gerek yokİndiği minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldüMeslek lisesinin 'Altın kızları'

Editörün Seçimi

Kamu İşçilerinden Toplu Sözleşmede %95 Zam Talebi (En Düşük İşçi Maaşı: 72.000 TL Olsun)Merkez bankası 2025 enflasyon beklentisi2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?