Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Şubat 2025 12:08
Engelli memura idari izin var mı?

Arkadaşlar İstanbulda çok fazla kar yağıyor engelli memurlara idari izin olacak mı nerden öğrenebilirim?


kitkanun
Şube Müdürü
11 Şubat 2025 12:19

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi engelliler ve hamileler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır. Başbakanlığın 2002/58 sayılı genelgesi


emrahüzülmez
Memur
11 Şubat 2025 14:57

valilik duyuru yapar ordan takip et

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamu İşçilerinden Toplu Sözleşmede %95 Zam Talebi (En Düşük İşçi Maaşı: 72.000 TL Olsun)2025 Ocak maaşlarımızı yazalımEn Düşük Memur Maaşının Ne Kadar Olması Gerektiğini Düşünüyorsunuz?2025 temmuz zammı tahminiYapay zeka ile savcı ve kamu mühendisleri arasındaki maaş karşılaştırması ?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMüdür zorbalığıBirileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesinTemmuz zammında son durum nedir?Ek hesabı nasıl hacze düşüreceğim?

Sözlük

manchester city 1 artık emekli oldum namazı bırakıyorum diyen imam 1 Çiçek çizmeci 1 sarışın kıvırtkan 1 Küstüm ama konuşmak için fırsat kolluyorum 1 Pestisit 1 kartalkaya 2 tonlarca sebzeyi boş araziye dökmek 1 tevarüs 1 atlas 1

Son Haberler

TBMM Dışişleri Komisyonu, 5 kanun teklifini kabul etti50 bine yakın market ürünün fiyatlarını karşılaştıran siteyi açıldıFed Başkanı Powell: Faiz indirimleri konusunda aceleye gerek yokİndiği minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldüMeslek lisesinin 'Altın kızları'

Editörün Seçimi

Kamu İşçilerinden Toplu Sözleşmede %95 Zam Talebi (En Düşük İşçi Maaşı: 72.000 TL Olsun)Merkez bankası 2025 enflasyon beklentisi2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?