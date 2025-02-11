Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Şubat 2025 12:29
Engelli sağlık mazereti tayini verdim

sağlık mazereti tayini verdim babam engelli. ama aynı ilde abim ve ablam ikamet ediyor. ama aynı adreste değiller. bu sıkıntı olur mu ? aranızda bunu yaşayan var mı

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