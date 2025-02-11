Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Şubat 2025 12:35
Görevde yükselme en etkili çalışma yöntemi nedir? Memurlar.net'in uygulaması işe yarıyor mu?

Görevde yükselme en etkili çalışma yöntemi nedir. yada memurlar netin uygulaması işe yarıyormu memurluk şeflik şube müdürlüğü için?


k_emrah05
Aday Memur
11 Şubat 2025 16:45
hele sınav bir açılsın o zaman şansımızı denicez her yerden calisiriz
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