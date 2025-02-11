Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


11 Şubat 2025 13:34
Öğrenci Eş durumu
Merhaba Polis Memuruyum kız arkadaşım başka ilde öğrenci eş durumundan görev yaptığım ilde ki üniversiteye geçiş hakkı var mı?

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