Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Şubat 2025 13:42
1.basamaktaki teşvik ödeme sorunu

Herkese merhaba.1.basamak Sağlıklı Hayat MerkeZİ'nde psikolog olarak görev yapıyorum.Bir süredir hastanelere göre teşvik tutarlarında ciddi problemler mevcut.Geçen ay 1.basamakta çalışan psikolog,diyetisyen,fizyoterapist,sosyal hizmet uzmanı arkadaşlar 1500-2 bin bandında alırken hastanelerde bu rakam 8-10 binlere kadar çıkabiliyor.Özellikle şehir hastanelerinde riskli birimde çalışmayan, nöbet vs görevi olmayan arkadaşlar 10-12 bandında alıyor.Özellikle sendikalar aracılığyla girişimlerde bulunmak gerekli,sizin çalıştığınız bölgede de durum benzer mi?


socialnew
Aday Memur
11 Şubat 2025 13:46
10-12 abartı geldi açıkçası

PsiS
Memur
11 Şubat 2025 14:01

biraz araştırırsanız böyle olduğunu görürsünüz hocam,elbette her yer bu seviyelerde değildir fakat tavandan alan kurumlarda rakamlar genellikle 8-10 bandında.Kaldı ki ocak 2025 teşvikleri şubat ayının sonunda zamlı şekilde yatacak,birçok bölgenin teşvikleri de aynı şekilde artış gösterecektir.


Velinet
Aday Memur
11 Şubat 2025 15:10

Yani ne diyorsunuz buyrun gelin 3. Basamağa


kacikbulgur
Aday Memur
11 Şubat 2025 15:15
geçin 3. basamağa? napsınlar 1. basamağımı arttırsınlar

PsiS
Memur
11 Şubat 2025 15:33

Arkadaşlar 1.basamaktaki psikolog arkadaşla 3.basamaktaki psikolog,sosyal hizmet uzmanı arkadaşlar arasında iş yükü olarak çok da farklılık yok, 2.basamaktaki sosyal hizmet uzmanı arkadaş da 1.basamaktaki sosyal hizmet uzmanı arkadaş da sahaya çıkıp sosyal inceleme raporu hazırlıyor..sadece riskli birimlerde çalışıyorsa var,zaten oralarda çalışanlarda ücretini alıyor, 2.3. basamaktakiler ameliyata girmiyor neticede daha önce 2.basamak ve Eğitim araştırma Hastanesi tecrübem var,Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim bulunduğum ilçedeki hastanede psikolog olmasına rağmen Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde bireysel görüşme yapılıyor ve danışan alınıyor diye 2. ve 3.basamaktan psikiyatristler tarafından hasta sevki yapılıyor bize.. hem 2.basamakta benden kat kat fazla teşvik alıyor hem de bireysel görüşme almıyoruz deyip hastayı bireysel görüşme yapılan yerlere paslıyor..Ebe,hemşire,sağlık memuru arkadaşlar için elbette 1.basamakta çalışmak ile 2.3. basamakta çalışmak arasında fark vardır,nöbet yataklı servisler gibi koşullar tercihte önemli rol oynuyor..

Velinet, 7 saat önce

Yani ne diyorsunuz buyrun gelin 3. Basamağa


PsiS
Memur
11 Şubat 2025 15:37

Buradaki çözüm teşviği yüksek olan yere geçmek gibi basit bir çözüm değil, burada özellikle diyetisyen,psikolog,fizyoterapist,çocuk gelişimci,sosyal hizmet uzmanı gibi meslek gruplarında bir performans sistemi olmayışı..1.basamakta çalışıp hiç polklinik yapmayan bir meslek elemanı ile gününün tamamı polklinik ile geçen ve eğitim saha görevleri gibi diğer ilçe sağlık işlerini de yapan personele eşit teşvik yatması da ayrıca problem..


Velinet
Aday Memur
11 Şubat 2025 15:38

Kral sen şaka yaptığımı sandın ama değil gel 3. Basamağa ilgili yönetmelik var 1 in 2 nin 3 kaç alacağı ile ilgili ha sen dava açarım dersen kral sözüm yok ama bu platformdan bişey değişmez kral ben diyetisyenin 3. Basamak kral Şubat'ta gorucez kaç alicaz ama 8 bin deniyor kral


Velinet
Aday Memur
11 Şubat 2025 15:44

Kral ben de onu diyorum ne gereği var

Kalınır mı sistemin bozukluğunda 1. Basamakta kral

PsiS, 7 saat önce

Buradaki çözüm teşviği yüksek olan yere geçmek gibi basit bir çözüm değil, burada özellikle diyetisyen,psikolog,fizyoterapist,çocuk gelişimci,sosyal hizmet uzmanı gibi meslek gruplarında bir performans sistemi olmayışı..1.basamakta çalışıp hiç polklinik yapmayan bir meslek elemanı ile gününün tamamı polklinik ile geçen ve eğitim saha görevleri gibi diğer ilçe sağlık işlerini de yapan personele eşit teşvik yatması da ayrıca problem..


zk17ts
Şef
11 Şubat 2025 16:10

teşvik hastanenin gelirinin %36'sıyla bulunur. geliri az hastaneler az teşvik alır.

1. basamak için risksiz birimde çalışan 0,5 HAKUK katsayısı ile teşvik alır.

1. basamak için riskli birimde çalışan 1,1 HAKUK katsayısı ile alır.

3. basamakta çalışan ise risksiz 0,5 , riskli 1,3 HAKUK katsayısı ile teşvik alır.

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