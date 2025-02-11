KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Şubat 2025 15:24
İBB memur alımı

arkadaşlar merhaba bir şey danışacağım 2024 ortaöğretim kpss'den 80 aldım ibb alımlarında başvurabileceğim iki alan var biri zabıta memuru ortaöğretim diğeri memur ortaöğretim, memur yazan acaba destek personeli mi yoksa masabaşı büro personeli mi? en az 70 puan istiyor hangisine başvursam sizce? ben memur yazana başvurmak istiyorum

Çok Yazılan Konular

KPSS atamaDHMİ İş Makinesi Sürücüleri Buraya...DHMİ makine teknisyenliğiTEİAŞ Memur Alımı Elektronik

Sözlük

atlas 1 tadı tuzu kalmamak 1 Pestisit 1 Sevmek 1 ege denizindeki deprem fırtınası 2 fakir insan 1 sütçü imam 1 Bugün olanlar 3 uzay 2 Ankara ya halen karın yağmaması 5

Son Haberler

TBMM Dışişleri Komisyonu, 5 kanun teklifini kabul etti50 bine yakın market ürünün fiyatlarını karşılaştıran siteyi açıldıFed Başkanı Powell: Faiz indirimleri konusunda aceleye gerek yokİndiği minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldüMeslek lisesinin 'Altın kızları'

Editörün Seçimi

Kamu İşçilerinden Toplu Sözleşmede %95 Zam Talebi (En Düşük İşçi Maaşı: 72.000 TL Olsun)Merkez bankası 2025 enflasyon beklentisi2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?